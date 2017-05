Joanna Lumley krijgt Bafta oeuvreprijs

Fans onthalen OG3NE op Schiphol

14 mei OG3NE is vanmiddag even na 16.00 uur geland op Schiphol. De zusjes lieten via het twitteraccount van het Songfestival weten: ,,We zijn geland! #TeamOG3NE is weer op Nederlandse bodem! #eurovision#songfestival''. De zussen werden op de luchthaven opgewacht door een handjevol fans.