John Kraaijkamp doet stem raceauto in animatiefilm Cars 3

Fred van Leer in ziekenhuis na black-out tijdens Spaans festival

11:47 De Rotterdamse stylist Fred van Leer (40) is tijdens tv-opnamen in Spanje onwel geworden en in het ziekenhuis beland. Volgens de kledingexpert is hij inmiddels van het hospitaal overgebracht naar een hotel. ,,Ik word na mijn blackout door het productieteam flink in de watten gelegd.''