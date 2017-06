John Mayer favoriete bedpartner Katy Perry

Uiteindelijk ging de zangeres overstag en gaf ze toe dat John Mayer, met wie ze tot eind 2015 een relatie had, beter in bed was dan Orlando Bloom en Diplo. Katy en Diplo waren in 2014 een paar maanden samen, met Orlando ging de zangeres tot begin dit jaar om.

Josh Groban

Katy onthulde ook wie 'the one that got away' was: Josh Groban. ,,Hij is een van mijn goede vrienden", zei Katy over de singer-songwriter, met wie ze naar eigen zeggen niet de lakens deelde. "Ik ben dol op hem. Hij is de beste.''