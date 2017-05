John Travolta schenkt kostbaar vliegtuig aan museum

,,Zoals velen van jullie weten is vliegen een passie van me'', schrijft de Grease-ster op zijn website. ,,Ik ben dankbaar dat ik vele uren in dit prachtige toestel heb mogen vliegen." Het vliegtuig werd oorspronkelijk in 1964 gebouwd voor Qantas Airways en werd daarna een privévliegtuig



,,Ik heb de originele kleuren van Qantas weer aangebracht op het vliegtuig en dat is wel passend, want veel van de vrijwilligers van HARS zijn gepensioneerde werknemers van deze luchtvaartmaatschappij." Volgens Travolta vergt het veel tijd om het vliegtuig in veilige staat te herstellen. Hij zegt alle vertrouwen te hebben in de kennis en kunde van de museummedewerkers. De acteur hoopt hoogstpersoonlijk het toestel naar Australië te kunnen vliegen.