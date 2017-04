Johnny Depp verrast fans in Disneyland

Acteur Johnny Depp heeft de bezoekers van Disneyland in Californië verrast door als zijn alter ego Jack Sparrow op te duiken bij de attractie Pirates of the Caribbean. De verrassing had alles te maken met het aankomende vijfde deel van de filmreeks waar de attractie op geïnspireerd is. Dead Men Tell No Tales komt over een maand uit.