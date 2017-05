Jon van Eerd transformeert van aartssul naar geëngageerde componist

De tegenstelling kan niet groter zijn. De aartssul Harrie Vermeulen, het alter ego van Jon van Eerd in zijn eigen, succesrijke komedies, versus de Duitse componist Hanns Eisler, die in 1938 Nazi-Duitsland ontvluchtte naar de Verenigde Staten, maar in 1948 werd verbannen op grond van zijn communistische sympathieën.



Eisler on the go, een voorstelling van het New European Ensemble en het KamerOperaProject, beleeft 4 mei haar wereldpremière in het Compagnietheater in Amsterdam en reist daarna door ons land. Jon van Eerd (56) heeft net zijn tournee van de voorstelling Harrie let op de kleintjes afgerond en is volop bezig met zijn nieuwe productie Harrie en Eva.



Nu wacht hem de rol van Hanns Eisler (1898-1962), de Duitse componist die zoveel politiekgeëngageerde muziek schreef en de geestelijk vader was van onder meer het Oost-Duitse volkslied Auferstanden aus Ruinen. En wiens werk in ons land door onder anderen Adèle Bloemendaal en Jasperina de Jong werd vertolkt.



Eisler on the go, vertelt Jon van Eerd, speelt zich af rond de ondervraging van Eisler door de Commissie voor on-Amerikaanse activiteiten op het moment dat de Koude Oorlog in volle gang was. De Duitser was als een der eersten op de zogeheten Hollywood Blacklist geplaatst, een lijst waarop acteurs, musici, producenten, journalisten belandden die werden verdacht van communistische sympathieën.