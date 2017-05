Jury voor misbruikzaak Bill Cosby compleet

De laatste twee juryleden werden gisteren toegevoegd aan de groep. Eén van hen verving een eerder gekozen lid dat wegens persoonlijke redenen niet langer onderdeel kon zijn van de rechtszaak. Twee van de juryleden zijn Afro-Amerikaans. Tijdens de procedure maakte het team van Cosby bezwaar tegen de selectie, omdat die te weinig mensen met een donkere huidskleur zou bevatten. Een Afro-Amerikaans potentieel jurylid werd volgens de advocaten puur om haar afkomst afgewezen. Een rechter wees het bezwaar af, nadat de aanklagers hadden aangetoond dat de vrouw in kwestie een politie-agente was die ooit is beschuldigd van rommelen met bewijsmateriaal.

Ras

Vorige maand verklaarde Cosby's dochter Ensa op de radio dat ras een grote rol speelde in de beschuldigingen aan haar vaders adres. In een interview deze maand liet Cosby desgevraagd weten dat dat weleens waar zou kunnen zijn.



De voormalig televisiester leek uiteindelijk tevreden over de juryselectie. Na afloop zei hij buiten de rechtbank woensdag tegen onder meer NBC dat hij dankbaar was voor de 'aardige mensen uit Pittsburgh', waar de jury werd gekozen, en bedankte hij ook de lokale politie, die alles 'soepel had laten verlopen'.



De rechtszaak tegen Bill Cosby wegens seksueel misbruik is voorlopig vastgesteld op 5 juni.