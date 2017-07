Justin Bieber stopt niet met muziek maken en toeren

Foto's Amanda Balk showt gloednieuwe pikante bikinisetjes

13:27 Amanda Balk kan haar geluk niet op. De realityster presenteerde gisteravond in RTL Boulevard zo trots als een pauw haar gloednieuwe bikinilijn. De brunette heeft flink uitgepakt: ze wil niet alleen mooie setjes ontwerpen, maar er ook voor zorgen dat het vrouwelijk lichaam er mooi in uitkomt. ,,Het is 2017, show your assets!", kirde ze.