'Justin Bieber ziet hippe New Yorkse pastoor als zijn vader'

Pastoor zonder T-shirt

Lentz staat in Amerikaanse media inmiddels bekend als de 'hot shirtless pastor'. Hij is één van de 12 dominees die de Hillsong Church rijk is, woont met zijn in Australië geboren vrouw Laura en drie kinderen in New York en staat bekend om zijn ongewone manier van preken. Hij schreef twee boeken: The One: Experience Jesus en Own The Moment. Waar veel kerken leeglopen, ziet de evangelische pinkstergemeente Hillsong Church, ook in Nederland, het aantal leden groeien. Muziek wordt gezien als een belangrijk deel van de dienst. Selena Gomez en Hailey Baldwin, de exen van Bieber, gaan naar dezelfde kerk.



Gespeculeerd wordt dat Bieber zijn tournee heeft afgezegd omwille van het geloof, maar de 23-jarige Canadees ontkent dit. Maar hij maakt er geen geheim van dat hij tegenwoordig in de Heer is, getuige de vele kerkdiensten die hij bijwoont en de verwijzing naar een preek van een Amerikaanse predikant in zijn instagrambiografie.