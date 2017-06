K-otic-zangeres Rachel na maagoperatie al 45 kilo lichter

Volgens Rachel is er definitief een einde gekomen aan een strijd die haar leven zo lang domineerde, zo schrijft ze uiterst openhartig op Facebook bij kiekjes die ze eigenlijk uit schaamte nooit aan de buitenwereld had willen laten zien. Ze komt er nu toch mee naar buiten, omdat juist die foto's zorgden voor een ommekeer in haar bestaan.



,,Ik voel me 20 jaar jonger, kan weer kleding kopen en met passie sex hebben met mijn vent'', jubelt Rachel die via internet een arts vond die de maagverkleining bij haar wilde uitvoeren. De ingreep in een regulier ziekenhuis laten doen was in haar geval niet mogelijk. ,,Ik was met 97 kilo en een lengte van 1,60 meter kennelijk nog niet dik genoeg...''



In haar epistel op Facebook memoreert Rachel, die in december 2013 dochtertje Saja Jada op de wereld zette, hoe ze als meisje al last had van over- en ondergewicht. ,,Als 8-jarige woog ik 72 kilo en als 14-jarige 42 kilo'', aldus Rachel die aangeeft altijd veel te hebben bewogen. ,,Eten was en is nog altijd een grote hobby.'' Verder hakte het onregelmatige leven er bij haar in. ,,Weinig slaap, de baby, laat naar bed en vroeg weer op. En sporten om gezond te blijven. Maar niets hielp.''