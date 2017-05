Kan arm Portugal het Songfestival wel aan?

Hij werd zondagavond laat als een nationale held ontvangen op de luchthaven van Lissabon. Maar de kans bestaat dat Salvador Sobral zijn thuisland Portugal met zijn zege ook opgezadeld heeft met een loodzwaar financieel probleem. Immers: Portugal moet nu volgend jaar het kostbare Eurovisie-circus twee weken lang huisvesten en drie grote live-televisieshows organiseren. De kosten daarvan bedragen tenminste 20 miljoen euro.



Dat bedrag is veel in een land dat in 2016 juist verstek liet gaan wegens bezuinigingen bij de publieke omroep. Toch heeft de European Broadcast Union (EBU), het organisatiecomité waarin alle nationale publieke omroepen zijn verenigd, nog geen signalen ontvangen dat Portugal het Songfestival zou weigeren. Het laatst gebeurde dat in 1980. Toen won Israël voor de tweede keer op rij. Omdat de kosten te hoog zouden oplopen, nam Nederland de organisatie over en hield het festival in Den Haag.



De kans dat het weer zover komt, is klein, weet Sietse Bakker hoofd van de online-divisie van de EBU. De kosten zijn namelijk niet zo hoog als wordt gedacht, zegt hij. ,,Net als bij het inschrijfgeld voor een deelname geldt ook bij de organisatie van het evenement het solidariteitsprincipe: alle landen betalen mee en rijke landen betalen meer. Daarbij gaan alle sponsorinkomsten en de recettes van de kaartverkoop naar de gastheer. Op die manier blijven er doorgaans maar enkele miljoenen over om zelf te dragen.’’