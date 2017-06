Katja strooit met liefde en Myrthe worstelt in cabrio met megadoos

Myrthe worstelt met doos

Myrthe Mylius, de ex van Thomas Berge, is alweer geruime tijd gelukkig met een gefortuneerde Duitse polospeler die een fraaie cabrio bezit. Maar een gigantische doos in zo'n open wagen vervoeren blijkt toch lastiger dan gedacht. Haar vriend fotografeerde Myrthe in deze bijzondere positie en zette het kiekje op Instagram. Of Myrthe daar blij mee was is niet helemaal duidelijk, maar ze deelde de foto uiteindelijk toch maar zelf.