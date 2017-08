Katy Perry aangeklaagd om geamputeerde teen podiumbouwer

Ouders Jan Versteegh dachten dat hij homo was

8:29 De ouders van BNN-presentator Jan Versteegh (31), die later dit jaar voor de eerste keer vader wordt, dachten aanvankelijk dat hij op mannen viel. ,,Toen ik vijftien was, namen ze me apart. Mijn vader zei: Jan, wat het ook is, we zullen altijd van je blijven houden.''