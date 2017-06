Katy Perry komt weer naar Nederland

Caro Emerald kondigt concert in Afas Live aan

1 juni Caro Emerald (36) geeft volgend jaar een concert in Afas Live. De Amsterdamse zangeres, die door het leven gaat als Esmeralda de Leeuw, zal op 9 november materiaal van haar nieuwe album Emerald Island en hits als Back it up en A night like this zingen.