Katy Perry onder vuur om spotje met koala's

Katy Perry (32) is in Australië het gesprek van de dag omdat ze te zien is in een online commercial waarin ze haar hond opdracht geeft op koala's te jagen. Het Australische warenhuis die het spotje bedacht, ziet zich genoodzaakt de beelden aan te passen.

De Amerikaanse zangeres is in Australië om haar tour Witness van volgend jaar te promoten. Door flink te bestellen bij warenhuis Myer kunnen Australiërs een van de 8000 tickets winnen, jaagt Katy de boel aan in het YouTube-spotje waarin ze te zien is met haar hondje Nugget.

Gewond

Dierenarts Claire Madden zegt misselijk te zijn geworden van de commercial omdat Katy het hondje opdraagt op kaola's te gaan jagen. De dierenarts van wilde dieren zegt in The Courier Mail dat de brunette eens zou moeten zien hoe honden koala's in het wild dagelijks op verschrikkelijke wijze verwonden.

Volledig scherm Katy Perry aait een koala, in een Australische televisieshow, eerder. © PR In de Australische deelstaat Queensland worden jaarlijks 110 koala's aangevallen en gedood door honden.

Een woordvoerder van Myer laat weten dat de kritiek terecht is. Het warenhuis belooft de gewraakte opmerking over de koala's zo snel mogelijk te wissen uit de spotjes. Claire Madden reageert opgelucht. ,,Het is goed nieuws dat ze in actie komen, maar ik blijf me verbazen hoe de marketingafdeling deze commercial door kon laten. Het is erg onnozel."

‪🇦🇺AUSTRALIA YOUR TIME HAS COME 🇦🇺 #WITNESSTHETOUR is heading your way July-August 2018❗Tickets on sale THIS July 19❗Link in bio. Een foto die is geplaatst door null (@) op 29 Jun 2017 om 21:24 PDT