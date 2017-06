Katy Perry schrijft geschiedenis: Roar tien miljoen keer over toonbank

Het label waarop Katy haar materiaal uitbrengt maakte de mijlpaal vandaag bekend. Niet veel later kwam de Recording Industry Association of America (RIAA) zelf met een verklaring. CEO Cary Sherman meldde dat Katy geschiedenis heeft geschreven. Ze is de eerste artieste die drie Diamond Song Awards in de wacht heeft gesleept. ,,Er zijn slechts veertien van zulke awards uitgereikt. Daarvan heeft Katy er nu drie in bezit. Dat is een geweldige prestatie van een artiest die steeds maar weer grenzen verlegt."