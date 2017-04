Keira Knightley terug in vijfde Pirates of the Caribbean

Tekstschrijver Yes Sir, I Can Boogie overleden

20:18 De Duitse muziekproducent Frank Dostal, tekstschrijver van dewereldberoemde discohit Yes Sir, I Can Boogie van het duo Baccara uit de jaren zeventig, is overleden. Hij overleed in de nacht van maandag op dinsdag in Hamburg op 71-jarige leeftijd, aldus de Duitse auteursrechtenorganisatie Gema.