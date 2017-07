Kelly Pfaff razend om nepprofiel: Niet via mijn moeder, stuk uitschot!

Kelly, actief als presentatrice, model en danseres, ontdekte een aantal weken geleden dat 'Carmen Pfaff' plots een Facebookpagina had, terwijl haar moeder daar 'nooit niet' actief is. ,,Rapporteer aub massaal dat het nep is. En aan de fucker die dit doet: Zoek een andere manier om aandacht te krijgen en de mensen te bedriegen, maar niet via mijn moeder. Stuk uitschot!'', brieste ze via haar eigen pagina.

Aan het Vlaamse blad TV Familie benadrukt ze nog maar eens dat ze het helemaal zat is. ,,Waarom doet iemand in godsnaam zoiets? Om aandacht te krijgen over mama's naam? En om valse berichten de wereld in te sturen?''

Dochter

Quote Waarom doet iemand in godsnaam zoiets? Kelly Pfaff De kwestie ligt gevoelig, omdat er ook al eens een nepprofiel werd aangemaakt in naam van Kelly's dochtertje Shania. Kelly: ,,Toen we dat ontdekten, zijn we naar de politie gestapt. Die onderzochten de zaak meteen, maar dat verliep moeizaam. Pas na zes maanden ontdekten ze wie achter het valse profiel zat.''

Het bleek te gaan om een meisje uit Gent, die nu in Spanje woont. ,,Ze stuurde zelfs berichtjes naar de Facebookvrienden van mijn dochter. Akelig toch?'' Uiteindelijk werd de dader niet bestraft, maar Kelly is toch blij dat ze actie heeft ondernomen. ,,De politie is bij haar langs geweest om verhaal te halen.

De Pfaffs

Kelly Pfaff ken je van de realityreeks De Pfaffs, die tot 2012 in ons land werd uitgezonden. Daarin waren Jean-Marie en zijn gezin in hun villa in de Belgische plaats Brasschaat te zien. Oudste dochter Debby woont samen met Nicolas en hun twee zoontjes Keano en Liam. Kelly is getrouwd met Sam Gooris. Zij kregen twee kinderen: Shania en Kenji. De jongste Pfaff-dochter is Lyndsey, zij is getrouwd met Dave Volders. De twee hebben een jongen, Bruce. Carmens vader Edilbert, beter bekend als Bompa, woonde tot zijn overlijden in 2007 bij de Pfaffs in.

Volledig scherm Kelly en Sam met Kenji en Shania, in 2011. © Brunopress