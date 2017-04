Keukentafelkroniek voor verjaardag van koning

Hoe kun je het best de geschiedenis van Nederland van de afgelopen halve eeuw beschrijven? Niet door te laten zien wat er in het parlement of koningshuis gebeurde, maar met een keukentafelkroniek. Giphart ging met het idee aan de slag en daar kwamen Jan en Martha de Koning en hun kinderen uit voort. Ze wonen in een huis in het eveneens in 1967 'geboren' Lelystad. Giphart: ,,Jan is servicemonteur en Martha huisvrouw. We volgen ze vijftig jaar lang aan de hand van foto's en filmpjes."



Er zijn vijf tijdvlakken: de jaren 70, 80, 90, 00 en 10. Om de filmpjes authentiek te laten lijken, zijn de beelden van de jaren zestig geschoten met een video-8 camera en die van nu met de iPhone en er zijn Snapchatvideo's.



Giphart begint in 2017 als het huis van de familie De Koning te koop staat. De schrijver opent af en toe een verhuisdoos en zo ontspint zich het verhaal. Hij verklapt: ,,In het begin roken ze nog in huis, ze kijken naar het WK voetbal in 1974, de buurvrouw komt langs, ze gaan fonduen. Later zitten de kinderen in hun tienerkamers. Martha is eerst huisvrouw, maar als Jan in de economische crisis van de jaren tachtig werkloos wordt, gaat zij zich ook steeds meer profileren. Als in de jaren negentig de kinderen het huis uit zijn, verandert ook de verhouding tussen Jan en Martha en er komen kleinkinderen."



Trip to memory lane

De familiefilmpjes van de familie De Koning worden afgewisseld met interviews met bekende Nederlanders die ook in hun vijftigste levensjaar zijn, zoals Irene Moors, Aron Winter, Sacha de Boer, Wilfred Genee, Saskia Noort en Ellen ten Damme. Zij blikken terug op de afgelopen vijftig jaar. ,,Het belangrijkste wat we willen overbrengen is het leven van een gezin in een rijtjeshuis en bijvoorbeeld ook de gelukkige jeugd van de kinderen in de jaren zeventig. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat het niet een te grote trip to memory lane zou moeten worden. Dat kun je alleen maar doen door dingen ter sprake te brengen en ook aan die BN'ers te vragen hoe ze zich bijvoorbeeld de jaren zeventig herinnerden. Opvallend is dat iedereen spreekt over die periode als een geweldige en ook veilige tijd."



Terugkijkend op vijftig jaar ziet Giphart dat er veel is veranderd. ,,De seksuele moraal, hoe wij sociaal met elkaar omgaan, onze arbeidsethiek en de rol van de vrouw, maar ook het eten door de komst van bijvoorbeeld de gastarbeiders."



Dat Giphart voor het project gevraagd werd, is volgens hem misschien niet helemaal toevallig. De schrijver, zelf uit 1965, zat ooit in de klas met Willem-Alexander. ,,We kwamen in Soestdijk te wonen omdat mijn vader daar ging werken. Mijn moeder was Kamerlid, dus ik was niet super onder de indruk dat ik bij iemand van het koningshuis in de klas kwam. Ik heb een aantal keren met Willem-Alexander gesproken en ik herinner me hem als een zeer aimabele kerel."



NOS Het huis van De Koning, NPO 1, 21.50 uur