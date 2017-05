Kill Bill-acteur Michael Parks (77) overleden

In een carrière die iets meer dan vijftig jaar duurde speelde Parks in meer dan 100 films en tv-series. Hij is onder meer bekend van zijn rollen als Earl McGraw in Kill Bill: Volume 1 en Esteban Vihaio in Kill Bill: Volume 2. Ook was hij te zien in de film Grindhouse en enkele afleveringen van de serie Twin Peaks.



De Amerikaan werkte veelvuldig samen met de regisseurs Quintin Tarantino en Robert Rodriguez. Parks werd op 24 april 1940 geboren in Corona, Californië. Hij heeft één kind, acteur James Parker.