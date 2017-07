Knightrider-held David Hasselhoff voelt zich thuis in Maastricht

Het is een bijzonder moment daar op het podium bij het Vrijthofconcert van André Rieu. Als de violist zijn special guest aankondigt, splijt het orkest zich in twee helften en staat daar plotseling die wereldberoemde auto met dat heen en weer zwiepende lichtje. Zachtjes rijdt de bolide het podium op, waarna het orkest losbrandt en de bekende tune speelt: die van de Knight Rider. De Amerikaan stapt uit, brengt met veel aplomb zijn horloge naar de mond en roept:'Kitt get out of here, it’s my show'.



Jawel, David Hasselhoff in da house, in dit geval: op het Maastrichtse Vrijthof dat sinds vandaag is omgetoverd tot een openluchtconcertzaal. Traditionele gastheer: oer-Maastrichtenaar André Rieu, die met zijn Johan Strauss Orkest zijn jaarlijkse zomerconcerten geeft. De violist maakte er door de jaren heen een goede gewoonte van om een special guest uit te nodigen. Van Lionel Richie tot André van Duin en van Rocco Granata tot Jermaine Jackson, ze kwamen allemaal langs in Maastricht, waar ook in 2011 zelfs Anthony Hopkins aandachtig toeschouwer was. Rieu nam dat jaar een wals op die door de beroemde acteur uit Wales was gecomponeerd: And the waltz goes on.