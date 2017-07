Koning en koningin juichen Oranje Leeuwinnen toe

,,Go Girls!!!", schreef de prins op Twitter bij een video waarin het team succes wordt gewenst. De Oranje Leeuwinnen spelen de openingswedstrijd van het EK, dat plaatsvindt in Nederland. Om 18.00 uur wordt afgetrapt in Stadion Galgenwaard in Utrecht, Noorwegen is de tegenstander.



Willem-Alexander en Máxima zijn bij de openingswedstrijd van het EK voor vrouwen, dat voor het eerst in Nederland plaatsvindt. Van het koningspaar is bekend dat ze voetbalfan zijn. ,,Ik weet eigenlijk niet of ik het mag zeggen, maar ik doe het toch: de koning heeft een voorkeur voor Ajax en Máxima is voor Feyenoord'', verklapte voetbaltrainer Ron Jans in januari.



BN'ers Sharon Doorson, Domien Verschuuren en Geraldine Kemper zijn ook in de oranjesferen.