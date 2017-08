Koningin Máxima bezoekt haar zieke vader in Buenos Aires

Vader 'Meisje van Nulde' woest op Gordon

6 augustus Martin Huisman, de vader van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers, ook bekend als het Meisje van Nulde, is woest op Gordon. In het RTL4-programma 'Geer & Goor: Zoeken een hobby' zegt Gordon in bed tegen Gerard Joling: ,,Ik word weer wakker naast het Meisje van Nulde zie ik''.