Koningin Máxima waagt zich aan onzichtbare beugel

Orthodontisten die de foto’s voorgelegd hebben gekregen, herkennen een doorzichtige beugel, een zogenoemde Invisalign . Deze beugel wordt gemaakt met behulp van 3D-(print)technieken of gewoon met een afdruk. De beugel is gemaakt van dunne kunststof hoesjes die over tanden en kiezen wordt geschoven. Bij Máxima is volgens orthodontisten gebruikgemaakt van ‘attachments’ (de witte bobbeltjes die op de foto te zien zijn), die meestal ingezet worden als tanden moeten draaien.

Slotjesbeugel

De techniek achter deze beugel bestaat al zeker vijftien jaar, maar is de laatste tijd helemaal in. Vooral omdat het sneller en goedkoper is dan de aloude slotjesbeugel, zoals Máxima’s dochter Amalia twee jaar geleden had. ,,Invisalign wordt veel gebruikt en in Nederland vooral bij volwassenen”, verklaart Lotte Veldhuijzen van Zanten, orthodontist en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Orthodontisten.



Bij een wekelijkse vervanging geeft de beugel al binnen drie maanden een zichtbaar resultaat, maar vaker wordt de beugel om de twee weken gedurende vijf maanden vervangen. Voor een light versie betaal je 2300 euro voor een halfjaar, voor een slotjesbeugel ongeveer 3000 euro voor een jaar. Al kunnen de prijzen per orthodontist verschillen.