Kraantje Pappie verbrak relatie toen hij BN'er werd

De muzikant, die eigenlijk Alex van der Zouwen heet, had drie jaar een relatie toen zijn eerste single in de Top 40 belandde. ,,Toen ben ik eruit gestapt. Ik durf nu ook hardop te zeggen dat dat toen mijn enige reden was. Fucking lelijk", bekent hij. ,,Ik dacht dat ik heel veel misstappen zou begaan als ik in een relatie zou zitten. Toen Waar is Kraan ontplofte en ik ineens een bekende Nederlander was, werd het leven in één klap rock-'n-roll met alles wat daarbij komt kijken. Mensen die voor je rennen, gillende meisjes, geld op de bank. Ga daar maar eens mee om."