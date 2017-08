Kristel van Eijk bevallen van zoon

Gevecht van de eeuw Gevecht Mc­G­re­gor-May­wea­ther tóch te zien in Nederland

18:58 Goed nieuws voor Nederlandse liefhebbers van vechtsport. Het 'gevecht van de eeuw' tussen kooivechter Conor McGregor en bokser Floyd Mayweather is tóch te zien op de Nederlandse televisie. Waar Amerikanen 99 dollar moeten betalen om de wedstrijd op tv te kijken, is het voor abonnees van Fox Sports in Nederland zelfs gratis.