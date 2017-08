Kristina Bozilovic verrast door komst baby Norah

Prins Charles zit in het verdomhoekje

12 augustus Het is deze weken geen pretje om prins Charles te zijn, en ook zijn tweede echtgenote Camilla is allerminst te benijden. Bij het naderen van de twintigste verjaardag van het overlijden van Diana, prinses van Wales, halen met name de Britse tabloids alles uit de kast om de prins en hertogin van Cornwall in een kwaad daglicht te stellen.