Kritiek op vriendin André na vergelijken slome honden met Jerney Kaagman

Hazes' vriendin trok vanmorgen een blik hondenvoer open voor haar twee Stafford-teefjes. Terwijl ze de geurende paté in de voerderbakken prakte, keken de anders zo gretige viervoeters haar van een afstand weinig enthousiast aan. Monique filmde het in haar ogen opmerkelijke tafereel, zette de beelden op Instagram en schreef erbij 'God! Ik heb echt de Jerney en de Kaagman onder de honden hoor'.



Menigeen vindt de beelden en tekst erg grappig en herkenbaar. Maar er zijn ook mensen die vinden dat Monique haar woorden absoluut moet terugnemen. ,,Want dit kan echt niet''', stelt iemand vast. En: ,,Dit is niet zo netjes. Geen goede opmerking.'' Weer anderen reageren specifiek op de vermanende woorden richting Dreetjes levenspartner. ,,Je kan tegenwoordig echt niks meer zeggen zonder dat iemand op z'n teentjes getrapt is.''



Zangeres en oud Idols-jurylid Jerney Kaagman (70) kwam eind 2012 'uit de kast' als Parkinsonpatiënt. De ongeneeslijke hersenziekte openbaarde zich 6 jaar daarvoor voor de eerste keer bij haar. Parkinson is een neurologische aandoening waarbij langzaam zenuwcellen afsterven. Dat resulteert in moeilijk bewegen, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, af en toe de kluts kwijt zijn, een 'strakke' botox-achtige gelaatsuitdrukking en zichtstoornissen.