Kunstenaar 'wanstaltig' Terpstra-schilderij stoïcijns over alle ophef

Het portret van voormalig VVD-politica Erica Terpstra maakt momenteel de tongen los op sociale media. Het door Robin Seur gepenseelde werk, dat officieel Een Architectuur van de Ziel heet, werd in 2011 voor 1.800 euro aangeschaft door een kunst verzamelend echtpaar. Het stel wil er vanaf wegens financiële problemen. Om die reden wordt het in september geveild bij het Groningse veilinghuis Klinkhamer. Seur maakte het voor het Omroep MAX-programma Sterren op het doek maar Terpsta koos het schilderij niet uit.



Seur, die woont en werkt in de Duitse plaats Friedenfels bij de Tsjechische grens, weet nog goed hoe het er tijdens de uitzending aan toe ging. ,,Ik heb toen met mevrouw Terpstra uitgebreid gesproken over mijn best bijzondere werkwijze. Als ik begin met schilderen krijg ik in mijn hoofd allerlei informatie door over de geportretteerde. Noem het maar dia's die in mijn brein worden geprojecteerd. Erica, die ik helemaal niet goed kende, vond het allemaal prima en ook wel spannend. Dus ging ik voortvarend aan de slag. Er doemden inderdaad allerlei beelden over haar in me op en die heb ik allemaal in het schilderij verwerkt.''



Hij erkent dat er veel, erg veel op het nu onder vuur liggende kunstwerk staat. ,,Dat gebeurt me wel vaker. Ik kreeg bij mevrouw Terpstra waanzinnig veel informatie door die ik, met nadruk, moest schilderen. Het hele proces was erg interessant en toen het af was, was ik erg tevreden. En nu nog steeds. Ik zou het in principe nog eens kunnen maken.'' Volgens Seur was Erica Terpstra 'enigszins in shock' toen ze het overdadige eindresultaat zag. ,,Ik had de Dalai Lama erin gezet. Toen ze dat ontdekte schrok ze zich een hoedje en zei 'niemand weet dat ik hem over twee weken daadwerkelijk ga ontmoeten''', aldus Seur die zichzelf omschrijft als 'nuchtere man die wars is van paranormale zaken en oosterse poespas'.