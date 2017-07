Late Late Show-komiek James Corden wordt weer vader

Hoofdrol voor Bartho Braat in thriller met 'iets extra's'

13:37 GTST-sterren Bartho Braat en Britt Scholte en acteur Niek Roozen spelen de hoofdrollen in de nieuwe '360 graden-film' Wraak. De thriller, die 14 juli in première gaat, maakt gebruik van zogenoemde 360 graden-techniek, die de kijker de gelegenheid geeft zelf te bepalen in welke richting hij of zij kijkt terwijl de gebeurtenissen zich voltrekken.