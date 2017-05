Lauren Verster: Mattie is echt gebroken

De blonde presentatrice heeft de brief, waarin Wietze keihard uithaalt naar Mattie en vindt dat hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht door alleen verder te gaan bij Q, gelezen. ,,Mattie heeft Wietze uit het team geflikkerd en genaaid. Maar als je hem hoort, tja, ik weet het niet...''



Volgens Lauren is Wietze voor geen enkel contact te porren. ,,Mattie is in de twijfel gegaan en wist het allemaal niet meer door de stress. Dat is mis gegaan. En dat hij daar sorry voor zei, dat vond ik heel mooi.''