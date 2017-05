Lee Towers klaar voor huldiging Feyenoord

Mijn Feyenoord en You'll Never Walk Alone mogen volgens Lee in ieder geval niet ontbreken tijdens de huldiging. ,,Dat is allemaal al gepland", aldus de zanger. ,,We hebben de tijden en de soundchecks doorgekregen. We gaan er een mooi feest van maken. En gelukkig geeft het KNMI mooi weer op, dus we gaan er met elkaar op een geweldige manier van genieten."



De 71-jarige zanger stond bij het laatste kampioenschap van Feyenoord in 1999 voor het eerst met de spelers op het bordes van het stadhuis van Rotterdam. Daarna bleven kampioenschappen echter uit. Vorig jaar speelde Lee nog in De Kuip toen Feyenoord de beker won.