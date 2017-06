Liam Gallagher woedend op afwezige broer bij benefietconcert

,,Manchester, ik wil graag mijn excuses aanbieden voor de afwezigheid van mijn broer gisteravond. Zeer teleurgesteld", begint hij zijn tirade op Twitter. Vervolgens maakt hij zijn 6 jaar oudere broer nog zwarter door aan te geven dat hij niet eens in het land was. ,,Stap in dat fucking vliegtuig en speel je nummers voor die kinderen, you sad fuck", schrijft hij woedend.



Het is niet geheel verrassend dat Gallagher zijn woede zo expliciet naar zijn broer in de media uit. De twee kregen in 2009 ruzie nadat hun band Oasis uit elkaar viel. Afgelopen week deden geruchten de ronde dat ze na jaren weer samen zouden optreden voor het benefietconcert. Daar bleek niets van waar.



,,Fuck de reünie, maat", reageert de zanger op een fan die hint op een mogelijke comeback. ,,Dit gaat niet om Oasis, het gaat om het helpen van kinderen. Voor de zoveelste keer heeft Noel zijn ware aard laten zien", eindigt Gallagher zijn relaas.