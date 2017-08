Linda de Mol heeft geïmplanteerde lenzen 'want ik zag echt geen zak'

In het voorwoord van de jongste editie van haar glossy legt De Mol - 'ik deed die achternaam al jaren eer aan' - uit dat de ingreep absoluut noodzakelijk was. Ze somt een groot aantal problemen op die ze had door haar slechte ogen. Zo werd ze door haar levenspartner, pianist Jeroen Rietbergen, 'blindengeleidehond' genoemd omdat ze regelmatig van stoepjes en over afstapjes struikelde. En Linda zag geen spinnen meer op de muur, zwaaide naar onbekenden en zag de autocue tijdens haar presentaties amper. ,,Ik zag geen zak'', omschrijft de RTL-coryfee met een gezonde dosis humor haar slechtziendheid.



Volgens Linda waren haar ogen altijd al slecht. ,,Op mijn vijftiende had ik al min vijf en dat liep door naar min tien.'' Ze nam lenzen, maar dat bleek ook niet alles. Dus besloot ze haar ogen tien jaar geleden te laten laseren. Dat hielp, maar haar kijkers gingen in de loop van de tijd toch weer achteruit tot 'min vier met een cilinder' terwijl ook de eerste symptomen opdoken van staar. Uiteindelijk besloot ze tot het nemen van zogenoemde lensimplantaten. En die werden recent operatief in een gespecialiseerde kliniek aangebracht. Eerst in het ene oog en een week later in het andere.



Linda is inmiddels volledig hersteld.Ze is dik tevreden over het eindresultaat dat ze vergelijkt met een 'Lourdes-achtige ervaring'. ,,Ik zie alles weer scherp: de blaadjes aan de bomen, de ondertiteling op tv en een vlek op m'n blouse. en alles is veel licht dankzij mijn bionische ogen.''