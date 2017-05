‘Live’ is het toverwoord deze zomer

‘Live’ lijkt deze zomer ineens hét toverwoord. RTL Late Night, met Beau van Erven Dorens op de plek van Humberto Tan, heet vanaf 3 juli tijdelijk RTL Summer Night en duurt bovendien een half uur langer (van 21.30 uur tot 23.00 uur). Daar blijft het niet bij. RTL Boulevard krijgt in juli en augustus naast de reguliere uitzending om 18.30 uur ook een dagelijkse avondvariant om 23.00 uur.



,,We geloven dat investeren in meer actuele tv loont, ondanks de kleinere kijkersgroep in de zomer’’, verklaart RTL-programmabaas Erland Galjaard. ,,Daarmee luisteren we naar de wens van de tv-kijker.’’ Galjaard ziet onder meer bewijs in de goedscorende, losgeknipte fragmenten uit deze liveprogramma’s op de verschillende onlineplatforms van RTL.



De zomerprogrammering dichtstoppen met herhalingen is volgens mediakenner Ton Verlind een fenomeen uit het verleden. ,,Dat had een functie in een tijd dat programma’s eenmalig op de buis waren. Nu kan je te allen tijde alles terugzien op de ‘uitzending gemist’-platforms. Daarnaast, vooral jongeren bewegen meer naar diensten als Netflix. Dat de traditionele zenders meer inzetten op live-tv is een verstandige tegenbeweging. Al is het ook een noodgreep’’, meent de oud KRO-baas. ,,Tv is in de toekomst niet meer het medium voor de grote kijkersaantallen.’’