Maan eet katertje weg en Rochelle plakt tepels af met Pokémon

Audrey Hepburn krijgt plein in 'haar' Arnhem

17:16 Filmster Audrey Hepburn (1929 - 1993) krijgt een eigen plein in Arnhem, de stad waar ze woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In Arnhem gingen al jaren stemmen op om een plek in deze stad naar de beroemde ex-inwoonster te vernoemen, zeker omdat Hepburn later vaak over haar Arnhemse tijd heeft gesproken.