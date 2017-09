Mannen in de rij voor Carice en Pamela op Comic Con

VideoreportageOp de filmbeurs Comic Con in de RAI was het afgelopen weekeinde zien en gezien worden. Fans konden een foto of handtekening scoren van Pamela Anderson of Carice van Houten. Tegen betaling dan, maar de die hards stonden zonder aarzelen in de rij. ,,Ik heb er toch voor gespaard?”

Wat ze van Donald Trump vindt? Ach wel ja, deze gewichtige vraag kan er ook nog wel bij voor Pamela Anderson. De actrice zit op een podiumpje in de grote zaal van de RAI in Amsterdam. Voor haar zitten de nodige fans in keurige rijen. Weinig jongeren, veel mannen.

De Baywatch-babe draagt een wit jurkje met zwarte rozen en zit op een stoel met striptekeningenmotief. Bij de Trump-vraag buigt ze, bijna samenzweerderig, naar voren. Ze is geen fan, maar zijn uitverkiezing laat wel de verdeelde staat van Amerika zien, oreert ze.

Bloedserieus is de Q&A, het vraag-antwoord-momentje, met Pamela Anderson op de Comic Con, waar ze niet bepaald het hemd van het lijf wordt gevraagd. Als het (voormalige?) model één superpower mocht hebben? ,,Dat niemand meer vlees eet.” Hoe Amerika aankijkt tegen het opvoeden van kinderen én poseren voor de Playboy? ,,Dat was in het begin moeilijk.” Sommige fans verzilveren het momentje bij de microfoon liever met complimentjes. Over haar rol als dierenactiviste (‘Echt goed dat je dat doet’) of dat ze er –na twintig jaar- nog zo prettig uitziet. Hoe kríjgt ze dat toch voor elkaar? ,,Een jonge geest”, rolt het antwoord dan over haar opgekrulde lippen.

Nee, voor spontaniteit moet je op de Comic Con toch écht op de vloer wezen, daar waar bijna de helft van de bezoekers zelf verkleed, uitgedost of beschilderd is. Gek? Welnee, zegt Rafael Zawada namens de organisatie. ,,Voetbalfans gaan toch ook naar wedstrijd in shirts van hun club of petjes op?”

Volledig scherm © Paul Bergen

Jeugdsentiment

Hier zijn die hard-filmfans vroeg opgestaan om er zelf een dagje uit te zien als The Joker, Iron Man, priesteres Melisandre, Lucky Luke, Marilyn Monroe of Spiderman. En zij worden dan weer gevraagd om op de foto te gaan met liefhebbers die niet verkleed zijn. ,,Een geweldige eer, we worden ook wel eens uitgenodigd voor Opkikkerdagen voor zieke kinderen”, zegt Nick, een huisschilder uit Den Haag, vandaag in zijn element als Ghostbuster. ,,Dit is voor ons jeugdsentiment, we gaan veel beurzen af.”

Quote Ik heb Carice ook nog even gesproken, leuke meid Mirjam Ze worden voortdurend aangeklampt om op de foto te gaan. Gratis natuurlijk, want oh oh oh, wat barstte de kritiek los toen bekend werd dat sterren als Pamela Anderson, Carice van Houten en Michael Madson hier wel op de foto wilden, maar alleen tegen betaling. Het is vooral de buitenwereld, binnen de muren van de RAI is er weinig aarzeling. Dertig eurootjes voor Carice? Geen probleem voor Mirjam uit Alkmaar. ,,Knettergek vonden ze dat thuis, maar ik ga graag met bekende mensen op de foto. Ik heb Carice ook nog even gesproken, leuke meid. Ach, ik denk dat ik wel tweehonderd euro kwijt ben, maar ik heb er toch voor gespaard?”



,,Ach, dertig euro is niks, grote sterren in het buitenland vragen wel eens honderd of tweehonderd euro”, weet Peter uit Helmond –verkleed als Jack Sparrow (‘Cáptain Jack Sparrow, hè’), die ook in de rij staat bij Pamela Anderson. ,,Kan ik bij mijn vader beter mee aankomen dan een elf of smurf. Hij is fan, heeft nog een videoband van haar.”

Back To The Future

Zo’n 25.000 liefhebbers zijn er dit weekend, verdeeld over de zaterdag en zondag, in de RAI in Amsterdam. Zij zijn de hoofdrolspelers in hun eigen wereldje, dat van puur amusement in een sprookjesachtig decor. Hier gaan commercie en liefhebberij hand in hand. Met een gamezone, een vak met Back To The Future-bolides, talloze kraampjes met T-shirts, foto’s, zwaarden, knuffels en zelfs een massage. En de sterren zijn nabij met behalve Pamela en Carice ook Michael Madsen, de acteur uit vele Tarantino-films ( Reservoir Dogs, Kill Bill). ,,Nederland is great, Amsterdam is great”, buldert de Amerikaan met een stem alsof hij drie rollen schuurpapier heeft opgegeten. Zijn smile en hoed zijn ook great en Madsen neemt het ook niet zo nauw met de regels van het betalen. ,,Deze vergeet je nooit”, zegt hij tegen een fan en hij blíjft krabbels zetten op één foto met gouden, zwarte en witte stiften. ,,Deze foto kost normaal gesproken duizend euro, maar jij krijgt ‘m gratis.”

Tussen Pamela Anderson, Michael Madsen, Lyndsy Fonseca (Desprate Housewives), John Rhys-Davies, Billy Boyd (Lord of The Rings) en Michael Dudikoff (American Ninja) voelt ook Mishaël Lopes Cardozo zich thuis. De sympathieke Haarlemmer kreeg door zijn status als topzwaardvechter rollen in Games of Thrones en Richard the Lionheart (‘Als de bad guy’) en wil verder in de filmbusiness. Met een markante kale kop, vlammende blik en stevige sik heeft hij ontegenzeggelijk de looks, maar sterallures ontbreken. ,,Ik doe het hier niet voor de pegeltjes, want dat interesseert me echt geen bal. Ik wil graag door als acteur, maar verdien mijn centen nu met mijn sportschool.” Een reiskostenvergoeding was dit weekend ook prima geweest, gniffelt hij. ,,En anders was ik toch gewoon op de fiets gekomen.”

Quote Ik doe het hier niet voor de pegeltjes, want dat interesseert me echt geen bal Mishaël Lopes Cardozo

