'Marc en zijn Annekim leken voor elkaar gemaakt'

Quote Voor alle dames in Nederland zit er aan deze liefdesbreuk toch een pluspunt: Marc, die 829 brieven kreeg, is weer vrijgezel Angela de Jong Volledig scherm Angela de Jong © AD Ah nee, boer Marc uit Zambia en zijn bush girl Annekim hebben een punt gezet achter hun relatie. Na acht maanden bleek de liefde toch niet sterk genoeg. ,,Ik had steeds minder behoefte om bij Marc te zijn.’’ Als er een stel was uit de afgelopen reeks van Boer zoekt Vrouw Internationaal dat voor elkaar gemaakt leek, waren het Marc en Annekim wel. Allebei natuurmensen die hun hand niet omdraaien voor een nachtje in een tent tussen de wilde beesten, gek op Afrika en lekker praktisch ingesteld.



En vier miljoen BzV-kijkers konden afgelopen voorjaar zien dat ze elkaar qua karakter ook nog eens perfect aanvulden. Als Marc een beetje schuchter deed, nam Annekim het voortouw. En als de tilapiakweker in zijn onhandigheid met vrouwen een foute grap maakte, kon de bushdierenarts daar juist om grinniken of pareerde het met een snedige opmerking. Hun eerste zoen onder de mangoboom, terwijl andere logee Anke nietsvermoedend lag te slapen, was onbetwist hét romantische hoogtepunt van het afgelopen seizoen.



Maar nu, acht maanden na die kus, is het sprookje helaas uit, maakten ze vandaag bekend. Allebei willen ze niet persoonlijk reageren op de breuk en houden het bij een statement via omroep KRO-NCRV. Dat maakt duidelijk dat twijfel bij Annekim over hun liefde de doorslag heeft gegeven. ,,Ik merkte de laatste tijd dat ik me steeds meer en meer op mijn werk stortte en minder de behoefte had om bij Marc te zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Marc en ik hebben daarover gepraat en toen naar elkaar uitgesproken dat het beter zou zijn als we uit elkaar gingen.”

Een speurtocht op internet leert dat de stoere Annekim uit het Twentse Markvelde onlangs op meer vlakken het roer heeft omgegooid. Werkte ze tijdens de opnames van Boer zoekt Vrouw Internationaal nog als wild life dierenarts met weesolifantjes en woonde ze in een tent, sinds kort is ze kampmanager in een paradijselijk safarikamp voor toeristen in Zambia.

Visboer Marc, die intens gelukkig leek met Annekim en tijdens de laatste uitzending zelfs al hardop over kinderen fantaseerde, reageert aangeslagen. ,,Ik heb met Annekim een geweldige tijd gehad. Ik ben het programma heel dankbaar dat ze op mijn pad is gekomen. Helaas is onze liefde niet voor altijd gebleken en dat is natuurlijk een verdrietige conclusie.”

Voor alle dames in Nederland zit er aan deze liefdesbreuk toch een pluspunt: de populairste boer uit Boer zoekt Vrouw internationaal, die 829 brieven kreeg, is weer vrijgezel.

Volledig scherm vlnr: David en Mara, Herman en Fleur, Olke en Karen en Riks en Nicole © KRO-NCRV

Andere boeren gaat het wel voor de wind

Waar de relatie van Marc en Annekim strandde, gaat het de andere boeren uit het afgelopen seizoen Boer zoekt Vrouw Internationaal nog wel voor de wind op het amoureuze vlak. Olke is in Texas gelukkig met Karen, die hij overigens buiten het programma om had ontmoet. Ook Riks vond zijn Nicole niet via het tv-programma, maar trof haar gewoon in zijn kleine dorp in Canada. Riks en Nicole zijn nog steeds een setje.

David (Roemenië) en Herman (Frankrijk) vielen net als Marc voor een van de kandidaten die op hun boerderij kwamen logeren. David en Mara gingen onlangs een weekje naar Madeira, waar ze tochtjes maakten per jeep en lekker aan het zwembad lagen. Ze hadden de vakantie echt even nodig om bij te komen van het hectische half jaar. Voor David, die Mara normaal vooral in de weekends ziet, was het zelfs zijn eerste zomervakantie in zeven jaar.

Ook Herman en Fleur moeten het vooral van de weekends hebben, ze zien elkaar ongeveer eens in de drie weken. Mara en Fleur zijn nog niet geëmigreerd. Fleur heeft wel een puppy, Teuntje, meegenomen naar Frankrijk. Het hondje komt uit een nest bij Fleur thuis en Herman, zo schrijft ze op de Boer zoekt Vrouw-site, is dol op Teuntje. De kans is groot dat Fleur over een jaar intrekt bij Herman in Frankrijk. Ze is van plan haar lerarenopleiding geschiedenis in 2018 af te maken, ook al kiest ze waarschijnlijk niet voor de klas: ,,Zoals ik het nu zie, word ik waarschijnlijk geen docente geschiedenis, maar ga ik het avontuur in Frankrijk aan!’’