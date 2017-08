Marieke weg bij RTL Late Night, en nu?

Jamai Loman

Hij is bekend onder televisiekijkend Nederland, weet geregeld de lachers op zijn hand te krijgen en heeft al wat vlieguren gemaakt in de RedRoom van talentenjacht The Voice of Holland. Jamai Loman (31) zou best eens toe kunnen zijn aan een volgende stap in zijn carrière. En met het vertrek van Elsinga, dat hoogstwaarschijnlijk bijna in zicht is, zou de Idols-winnaar uit 2003 een denkbare sidekick kunnen zijn.



Buddy Vedder

Buddy Vedder doet het goed onder het jongere publiek. Hij wordt gezien als fris, aanstormend talent en vergaarde naamsbekendheid als acteur met zijn rol als Rover Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook de AVRO TROS ziet duidelijk kansen in de 22-jarige Vedder, want hij presenteert momenteel de Kids Top 20.