Marly van der Velden zwanger van tweede kindje

,,There is a baby in my belly!'', schrijft de 29-jarige actrice bij het kiekje, waarop ze met een grote Pluto knuffel op de foto staat. Opvallend is dat Marly de hashtag #nov gebruikt. Dat zou erop kunnen duiden dat de baby in november is uitgerekend.



Marly heeft al een dochtertje met haar vriend Mike Meijer. Het meisje, Sammy Rose, werd geboren in september 2014.