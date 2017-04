Marsmannetjes?! André Kuipers heeft klap van de molen gehad

Maar de geleerden blijken zich er wel degelijk serieus mee bezig te houden. ‘We’ tapen geluid uit de ruimte om te horen of ‘ze’ contact met ons zoeken. Op een andere plek zenden we boodschappen uit. ‘Hallo Klingons, hier aarde’, zoiets. Er reist zelfs een langspeelplaat met een Nederlandse zin door de ruimte. Alles in de hoop om contact te maken.



Ik zou hier natuurlijk iets cynisch kunnen zeggen over weggegooid belastinggeld. Maar ergens pakte het idee me. Langzaam. Maar toch. Kwam door het enthousiasme van Kuipers die met een meloen, tomaat en maanzaadjes uitlegde hóe groot ons heelal is en hóe klein het hoekje dat ontgonnen is. En dat het niet onlogisch is dat er dus ergens onontdekte planeten zweven waar leven is. Van eencellige amoebes tot een volk dat honderd keer verder is dan wij en hun Trump allang heeft overleefd.



Pats, toen was hij me weer kwijt. Laten we wel een beetje nuchter blijven met z’n allen, ja. Maar als Alf ergens rondzweeft out there, is-ie welkom hoor.



Reageren? angela@ad.nl