Martijn Koning viel in 3 maanden tijd 20 kilo af

,,'Lange tijd ging ik heel slecht. Ik was overspannen, had stress en was fysiek en geestelijk ongezond'', vertelt Martijn in VIVA over de reden van zijn besluit het roer om te gooien. ,,'Ik zoop me de pleuris, blowde vaak, zat aan de drugs en rookte twee pakjes sigaretten per dag. In mijn hoofd kon ik ook nooit één biertje, sigaretje of koekje doen. Deed ik dat, dan stond ik meteen aan en ging ik helemaal los. Ik vrat in mijn eentje zo vijf donuts met zo'n glazuurlaagje op. En dat elke dag."