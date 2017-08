Mattie en Wietze definitief uit elkaar: Wietze naar tv

Wietze vertrok eerder deze maand officieel bij Qmusic, waar hij sinds 2012 met Mattie Valk de ochtendshow maakte. Aanleiding was enorme onenigheid die dit voorjaar ontstond. Het tweetal wilde verkassen naar Sky Radio, maar Mattie doorkruiste dat door een lucratief contract bij Qmusic te ondertekenen. Zowel Mattie als de zender hoopten dat Wietze ook zou blijven, maar die meldde zich ziek en keerde niet terug.



In een uitgelekte mail noemde Wietze zijn collega Mattie 'een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is dan afspraken nakomen en een goede vriendschap'. Mattie gaf op de radio toe dat hij verkeerd had gehandeld en meerdere mensen een verkeerde indruk had gegeven. ,,Maar ik denk dat er in dit hele traject heel veel fouten zijn gemaakt die ik echt niet allemaal op me ga nemen.''



Volgende week is de vernieuwde ochtendshow van Qmusic voor het eerst te horen. Mattie Valk is van de partij, maar het programma gaat volgens de zender 'veel verder' dan hem alleen.