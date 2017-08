Mede-oprichter Steppenwolf Goldy McJohn overleden

Rowan Atkison terug als Johnny English

18:01 Rowan Atkinson is weer in de huid van Johnny English gekropen. De opnames voor de derde film over de onhandige Britse spion zijn van start gegaan. Productiemaatschappij Working Title Films deelde via Twitter een foto van een filmklapper met de tekst: "Hij is terug! #JohnnyEnglish3".