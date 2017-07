vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

Tijdens het audiozomerzappen stuitte ik de afgelopen dagen tientallen keren op Jan Smit. Niet op de zingende Jan Smit, die heb ik geen enkele keer gehoord, nee, ik werd gebombardeerd met meningen over Jan Smit. Dat kwam natuurlijk omdat Jan Smit, er zijn intussen al tientallen pagina’s over volgeschreven en honderden gigabytes via internet over verstuurd, een mening had, bij Jinek.

Ja, een mening. Iedereen heeft tegenwoordig overal een mening over. En over die mening hebben dan weer alle anderen een mening. Al die meningen over meningen worden vervolgens rondgepompt via de sociale media.

Op de radio heb je rubrieken waarin men meningen geeft over die meningen die mensen hebben over de meningen van anderen. En over die rubrieken geven mensen op sociale media dan weer hun mening. Met die meningen is natuurlijk lang niet iedereen het eens omdat er nou eenmaal heel veel verschillende meningen zijn. Maar dan heb je gelukkig weer andere radiorubrieken die die meningen over meningen over meningen over meningen in een context plaatsen. Maar als er iets is waarover mensen van mening kunnen verschillen, dan is het wel een context. Dus dan zie je dat er een debat ontstaat over de mening van de desbetreffende redacteur van die rubriek die zich op basis van de meningen over meningen over meningen over meningen zelf een mening probeerde te vormen.

Nu is natuurlijk de vraag: wat is hierover mijn mening? Of kan ik hier beter geen mening over hebben omdat mijn mening weer zal leiden tot talloze meningen van mensen die om wat voor reden dan ook andere meningen zijn toegedaan. Ze zullen die meningen uiteraard ventileren via de meningenplatforms, die meningen zullen geliket en gedisliket worden, maar dan zijn er gelukkig nog weer andere radiorubrieken...