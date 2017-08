Miley Cyrus brengt eerbetoon aan Elvis in nieuwe clip

In de bijbehorende videoclip is de 24-jarige Miley onder meer te zien met een flinke vetkuif en een broekpak dat, net als de kleding die Elvis vaak droeg, is versierd met glittersteentjes. De clip is in een paar uur tijd al ruim 840.000 keer bekeken op YouTube.



De plaat Younger Now, Mileys zesde studioalbum, verschijnt op 29 september. Younger Now is de tweede single van de nieuwe plaat, in mei bracht het voormalig Disney-sterretje de single Malibu uit. De video bij dat nummer is inmiddels ruim 250 miljoen keer bekeken op YouTube.