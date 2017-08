Milika Peterzon is verliefd: We zijn zielsgelukkig

Wat gestommel op de achtergrond als de verslaggever belt. ,,Ik zet je even op de luidspreker’’, meldt Edvard Niessing (69). Of het klopt dat hij en oud-SBS-presentatrice samen gelukkig zijn, zoals buren aan weekblad Party hebben verklapt? Milika (55) roept: ,,Het klopt en wij kloppen samen ook!’’



Het is pril, een kleine twee weken nog maar, dat ze verkering hebben. Maar in geheimzinnig gedoe heeft het nieuwbakken koppel geen zin. ,,We weten ook wel dat als wij hand in hand over straat lopen, het snel naar buiten komt. Dat brengt het BN’erschap met zich mee’’, zegt Edvard. Milika: ,,We gaan het niet uit de weg. Want al is het nog maar kort, we zijn zielsgelukkig met elkaar.’’ Edvard: ,,We passen bij elkaar als handen die ineenverstrengeld zijn.’’



Het is een verademing voor Milika na zware jaren. In 2014 werd de Hart van Nederland-ster getroffen door een dubbele hersenbloeding. Ze werd nooit helemaal de oude: ze heeft last van geheugenverlies en is halfzijdig blind. Vorig jaar strandde bovendien haar relatie met voormalig tv-tuinman Jurgen Smit en haar moeder overleed afgelopen december. Vorig jaar sneuvelde ook de relatie van Edvard Niessing na tien jaar. ,,We hebben privé allebei een mindere tijd achter de rug’’, zegt de oud-nieuwslezer, die nu presentatiecoach en trambestuurder is.