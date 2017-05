Milika Peterzon krabbelt op: Leven compleet veranderd

Ook na bijna drie jaar laten de naweeën van de dubbele hersenbloeding zich nog nadrukkelijk voelen, maar gevoel voor humor heeft Milika Peterzon (55) niet verloren. Als ze bij de Dierenbescherming in Amersfoort een plekje zoekt in een tent, kijkt ze onmiddellijk omhoog. ,,Of er toch geen bloembakken staan die naar beneden kunnen komen. Ik heb genoeg aan mijn hoofd gehad.”



De voormalige presentatrice van Hart van Nederland is voor even terug in de schijnwerpers. Ze vraagt aandacht voor asielhonden waarvoor zij een baasje zoekt. In september 2014 veranderde haar leven. ,,Ik wilde de douche in stappen, ik stond al in m’n blootje en voelde plotseling een ontzettende hoofdpijn. Het bleek een hersenbloeding. Met gillende sirenes ben ik naar het ziekenhuis gebracht. Daar kreeg ik er nog eentje overheen.”



Het herstel zou lang duren. Pas na zes maanden kon ze naar thuis. ,,Met onder meer hemianopsie, wat betekent dat ik nop zie. Op links heb ik dat. Dan zie ik niet wie er naast jou staat. Soms is het niet erg hoor, dat je aan geheugenverlies lijdt, want dan weet je niet meer wat er is gebeurd. En anders vraag ik het aan mijn dochter Kiki. Zonder haar had ik het nooit gered. Zij is mijn reddingsvest geweest.”



De revalidatie ging met veel vallen en af en toe opstaan. Epilepsie is een van de gevolgen van de hersenbloedingen. ,,Ineens lag ik pats boem in het zand op de hei. Een lieve mevrouw heeft mijn dochter gebeld en het AMC. Nu slik ik medicijnen en loop ik met een fietshelm. Een gek gezicht misschien en sommige mensen doen heel naar, maar ik weet nu ook wat het is om gepest te worden. Het vervelende: autorijden mag niet meer. Daardoor ben je beperkt.”