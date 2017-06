Miro Kloosterman eerste Nederlandse gezicht PETA

,,Ik heb me nooit gezonder of sterker gevoeld dan nu ik vegan ben", stelt Kloosterman. ,,Of je nu je gezondheid wil verbeteren, dierenlevens wil redden of het milieu een handje wil helpen: ik spoor iedereen aan om eens te proberen om dertig dagen dierlijke producten van je bord te laten. Mijn gok is dat je niet meer terug wil."



PETA zegt met twee miljoen leden en sympathisanten wereldwijd de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld te zijn. De internationale organisatie geeft brede voorlichting over dierenmishandeling en promoot bij beleidsmakers het recht van dieren om met respect te worden behandeld. PETA is tegen elke vorm van dierproeven, bio-industrie, het eten van dierlijke producten, jacht of het gebruik van dieren voor vermaak of als kleding.