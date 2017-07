Misbruik, stalking en verslavingen tekenden leven Chester Bennington

Muzikant, singer-songwriter, producer en multi-instrumentalist Chester Charles Bennington werd op 20 maart 1976 geboren in Phoenix (Arizona). Al op jonge leeftijd droomde hij ervan ooit een wereldberoemde rockzanger te worden. Om dat te bereiken oefende hij, zo vertelde hij wel eens in interviews, zijn stem zó vaak dat het hem pijn ging doen.



Bennington had een verre van perfect jeugd. Hij groeide op in de arme wijken van Phoenix en op 11-jarige leeftijd kreeg hij van zijn stiefouders te horen dat zij niet zijn echte vader en moeder waren. Dat nieuws kwam aan als een mokerslag, waarna hij verslaafd raakte aan cocaïne en methamfetamine. Rond zijn achttiende was hij weer clean, maar hij gaf later toe tussen zijn twintigste en dertigste steeds een terugval te hebben gehad die hij met de nodige moeite steeds overwon. Niet alleen drugs domineerden toen zijn bestaan. Hij bleef ook worstelden met seksueel misbruik door een vriend van zijn vader, en was regelmatig in diepe rouw gedompeld nadat een aantal vrienden zelfmoord had gepleegd. Daardoor was Bennington geruime tijd suïcidaal.



Tot zijn muzikale doorbraak zat hij op school en werkte voor extra geld bij de Burger King. Op zijn vijftiende speelde Bennington in een vriendenband genaamd Sean Dowdell and Friends, waarvan hij leadzanger was. Vanaf 1993 was hij voorman en zanger in de lokale grungegroep Grey Daze. Bennington verliet de band in 1998 wegens meningsverschillen en ging op zoek naar een andere formatie. Net toen hij op het punt stond de muziek vaarwel te zeggen kreeg hij het aanbod auditie te doen voor de band Xero.